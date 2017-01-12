13.01.2017 02:34:49

Trump'ın CIA Direktörü adayı Pompeo'den siber saldırı açıklaması

Pompeo, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' gerekçesiyle Moskova yönetimini suçladı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Üç dönemdir Senatoda Kansas'ı temsil eden ve Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü adayı Cumhuriyetçi Mike Pompeo, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde adaylığıyla ilgili gerçekleştirilen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın "siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddiasını destekleyen Pompeo, "Rusya'nın demokrasimize zarar vermek istediğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Amerikan istihbarat birimlerinin Rusya ile ilgili siber saldırı raporlarını "güvenilir" bulduğunu dile getiren Pompeo, ABD'nin bu tür siber saldırılara karşı ne gibi tedbirler alması gerektiği konusunda ise açıklamayapmadı.



MATTİS DE AYNI TUTUMU SÜRDÜRMÜŞTÜ

Trump'ın Savunma Bakanı adayı emekli general James Mattis de Senato'da adaylığıyla ilgili oturumda Rusya'yı suçlamış ve Moskova üzerinde daha fazla baskı kurmaları gerektiği yorumunu yapmıştı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, AKILLARA RUSYA GELDİ

Öte yandan Pompeo'nun oturumunun ilk dakikalarında toplantının yapıldığı salondaki elektriklerin kesilmesi üzerine yaklaşık yarım saat ara verildi. Bu durum alondaki katılımcılar arasında "Rusya, müdahaleye devam ediyor" şeklinde esprilere neden oldu.



Oturuma, Senato'nun diğer binasına geçilerek devam edildi.

POMPEO KİMDİR?



Üç dönem Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde görev yapan Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Partinin adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen bir isim oldu.



İRAN ve SNOWDEN KARŞITI

İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran kurumun eski sistem analisti Edward Snowden'ın vatan haini olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor.



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