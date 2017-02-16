16.02.2017 21:18:37

Trump'ın Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü onaylandı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne aday gösterdiği Mick Mulvaney'i onayladı.

Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilcisi Mulvaney'in adaylığı, Senato'da 49'a karşı 51 oyla kabul edildi.

Demokrat senatörlerin topyekun karşı çıktığı Mulvaney'e, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden John McCain'in de ret oyu vermesi dikkati çekti. Trump yönetimini en çok eleştiren Cumhuriyetçilerden McCain, Mulvaney'e 2011 yılında Pentagon'un harcamalarında kesintiye gidilmesini desteklediği için "hayır" dediğini bildirdi.

Demokratların muhalefetine ise Mulvaney'in Medicare (yaşlılara sağlık yardımı) gibi sosyal programların küçültülmesini savunması neden oldu.

Adaylığı iki oy farkla kabul edilen Mick Mulvaney, ABD federal bütçesinin hazırlanması ve harcamaların kontrol edilmesinde önemli rol oynayan OMB'ye liderlik etmeye hak kazanmış oldu.

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