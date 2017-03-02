02.03.2017 23:31:30

Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'a güveni 'tam'

Trump, Senato'ya Rusya ile yaptığı görüşmelere ilişkin yanlış bilgi verdiği yönündeki iddialar sonrasında baskı altında olan Adalet Bakanı Sessions'a güvenin 'tam' olduğunu açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılında iki kez Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesine ilişkin bakanın Senato'ya yanlış bilgi verdiği yönündeki iddialar sonrasında baskı altında olan Adalet Bakanı Jeff Sessions'a güvenin "tam" olduğunu söyledi.Trump, Virginia'da uçak USS Gerald Ford gemisinde yapacağı konuşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trump, Sessions'ın Rusya'nın ABD Büyükelçişi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerden haberinin olmadığını belirterek, "Senato'ya doğru bilgiler verdiğine inanıyorum." dedi.Trump, "Sessions görevinden çekilmeli mi?" şeklinde soruya, "Ben öyle düşünmüyorum." şeklinde yanıt verdi.ABD Adalet Bakanlığı, Bakan Jeff Sessions'ın 2016 yılında iki kez Kislyak ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerin hiçbirinin Ruslar ile Trump'ın seçim kampanyası arasındaki bağlantılar hakkında olmadığını açıklamıştı.Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Sessions'ın 2016 yılında Rus Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, Sessions'ın 2016 yılında bir senatör ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olarak 25 farklı büyükelçi ile farklı zaman ve mekanlarda görüşmeler yaptığını, bunlardan ikisinin Kislyak ile olmasının normal olduğunu söylemişti.Flores, bakan olmadan önce Senatodaki oturumda "Ruslarla irtibatının olup olmadığı" şeklindeki sorulara "hayır" diye cevap veren Sessions'ın senatörleri yanıltmadığını, çünkü kendisine doğrudan Ruslar ile Trump kampanyası hakkında sorular yöneltildiğini belirtmişti.Öte yandan Demokratlar, Rusların ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettikleri iddialarıyla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ve Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturmaya artık Sessions'ın hiçbir şekilde müdahil olmaması gerektiğini savunuyor.Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri California vekili Nancy Pelosi ise bir adım daha atarak, "Sessions'ın yalan söylediğini ve istifa etmesi gerektiğini" ifade etmişti.