31.01.2017 10:55:56

Trump'ın ABD'ye giriş yasağına Dubai'den destek

Dubai Güvenlik Servisi Şefi Tamim, Trump'un göçmenlerin ABD'ye alınmaması kararını sonuna kadar desteklediğini açıkladı.

Dubai Güvenlik Servisi Şefi Dhahi Khalfan Tamim, ABD Başkanı Donald Trump'un bazı ülke vatandaşlarını ülkesine almaması kararını sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Tamim'in bu ifadeleri ülkesinde tepkiye neden oldu.

Tamim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin güvenlik gerekçesiyle bazı kişileri ülkesine almamasını sonuna kadar desteklediklerini belirterek "Önceki ABD yönetimi tüm Arap erkeklerinin tamamını terörsit olarak benimsedi, Sayın Trump sizin yaptığınız doğru." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Şefinin yazdıkları ülkesi başta olmak üzere birçok bölge ülkesinde tepkiyle karşılandı. Arap sosyal medya kullanıcıları Tamim'in tavrının doğru olmadığı konusunda birleşti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder