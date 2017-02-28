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Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti
01.03.2017 07:31:52

Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

ABD Başkanı Trump: (2)- 'Evde ve dışarıda tüm hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmamız gerekiyor'- 'Serbest ticarete kuvvetle inanıyorum ancak ticaret aynı zamanda adil olmalı'- 'Birbiri ardına küresel projeleri finanse ettik ama Chicago, Baltimore, Detroit gibi yoksul şehirlerdeki çocuklarımızın kaderini görmezden geldik. Kendi sınırlarımızı herkesin

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle "Amerikan ekonomisinin motorunun yeniden çalıştırılması" gerektiğini söyledi.

ABD Kongresinin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, sık sık seçim kampanyasında verdiği mesajları yineledi.

Trump, geçmişte yapılan hataların yaklaşık 9 yıl sonra 250. yıl dönümünü kutlayacak ABD'nin geleceğini tayin etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Amerikan orta sınıfının uzun zamandır, yabancı ülkelere kayan istihdam ve refah nedeniyle küçülmekte olduğunu vurgulayan Trump, "Birbiri ardına küresel projeleri finanse ettik ama Chicago, Baltimore, Detroit gibi yoksul şehirlerdeki çocuklarımızın kaderini görmezden geldik. Kendi sınırlarımızı herkesin geçişine ve uyuşturucu seline açık bırakırken diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. Evimizdeki altyapı sistemleri çökerken deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık." dedi.

Trump, yaklaşık 94 milyon Amerikalının iş gücüne katılmadığını, 43 milyon kişinin açlık seviyesinde yaşadığını ve selefi Barack Obama'nın 8 yıllık görevi süresince kendisinden önceki tüm başkanların toplamından daha fazla kamu borcu oluşturduğunu kaydetti.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması onaylandığından bu yana ABD'nin sanayi istihdamının neredeyse dörtte birini kaybettiğini anlatan Trump, "Çin, Dünya Ticaret Örgütüne 2001'de katıldığından bu yana 60 bin şirketimizi yitirdik. Geçen sene toplam mal ticareti açığımız 800 milyar dolardı. Ayrıca, bir dizi üzücü dış politika faciasını miras aldık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmalıyız"

"Evde ve dışarıda tüm hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmamız gerekiyor." diyen Trump, ölmekte olan Amerikan endüstrilerini yeniden hayata döndüreceğini, orduya ihtiyacı olan kaynağı sağlayacağını, çöken altyapının yeni yollar köprüler, havayolları ve tren yollarıyla yenileceğini taahhüt etti.

Trump, göreve geleli henüz bir aydan biraz fazla zaman geçtiğini hatırlattı.

Başkan seçilmesinden bu yana Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed Martin, Walmart ve daha nicelerinin ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve on binlerce yeni istihdam oluşturacağını açıkladığını dile getiren Trump, "Hisse senetleri 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 3 trilyon dolarla rekor seviyede değer kazandı. Harika F-35 savaş uçaklarının fiyatını aşağı çekerek vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolar tasarruf sağladık ve tüm federal hükümet ihalelerinde milyarlarca dolar kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, önceki yönetimin "istihdam katili" regülasyonlarını ciddi derecede azaltmak için harekete geçtiğini, askeri ve elzem olmayan federal işe alımları durdurduğunu, kamu yetkililerini lobicilik faaliyetlerinden men ettiğini, Keystone ve Kuzey Dakota petrol boru hatlarının önünü açtığını, Transpasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.

Amerikan şirketlerine uygulanan kurumsal vergi oranını düşüreceğini kaydeden Trump, ekonomi takımının şu an "tarihi vergi reformu" üzerinde çalıştığını aktardı.

Ticaret anlaşmalarına da değinen Trump, "Serbest ticarete kuvvetle inanıyorum ancak ticaret aynı zamanda adil olmalı." açıklamasını yaptı. Trump, ABD'ye "Amerikan malı satın al, Amerikalı işçi çalıştır." prensibi ve yaklaşık bir trilyon dolarlık altyapı yatırımıyla milyonlarca istihdam getireceğini ifade etti.

- "Sağlık sigortası reformu beş prensibe dayanacak"

Sağlık sigortası reformunu da değerlendiren Trump, Kongre üyelerinden selefi Barack Obama tarafından hayata geçirilen Maliyeti Düşük Sağlık Sigortası Reformu'nu ya da kamuoyunda bilinen adıyla "Obamacare"i iptal etmelerini istedi.

Her Amerikalıyı sağlık sigortası almaya zorlamanın hiçbir zaman iyi bir fikir olmadığını savunan Trump, yeni sağlık sigortası reformunun önceden bilinen hastalıkları olanlara erişim sağlanması, herkesin kendi istediği planı seçebilmesi, eyaletlere yeterli kaynak ve esnekliğin verilmesi, sigorta ücretlerini gereksiz yere artıran maliyetlerin önlenmesi ve eyaletler arası sağlık sigortası alımına izin verilmesinden oluşan beş prensibe dayanacağını bildirdi.

- Demokratlar Trump'ı ne karşıladı ne de uğurladı

Salona girişinde Cumhuriyetçiler tarafından karşılanan ve kürsüye çıkmasının ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Trump'ın Demokrat vekillerle tokalaşmaması, tarihi konuşmanın dikkat çekici bir ayrıntısını oluşturdu.

Demokratlar, Trump'ın Obama yönetimine yönelttiği suçlamaları rahatsızlıkla dinlerken, Cumhuriyetçiler sık sık alkış yağmuruna tuttu.

- Yatırımcılar umduğunu bulamadı

Donald Trump'ın konuşmasında özellikle vergi reformu ve altyapı harcamalarına dair yeni detaylar vermesini ümit eden yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Piyasaların ilk tepkisi ise sınırlı kaldı.

Analistler, yaklaşık üç aydır, genişlemeci maliye politikalarına yönelik beklentiyle rekordan rekora koşan ABD borsalarındaki iyimserliğin, yeni yönetim yakın zamanda somut adım atmazsa uzun soluklu olmayacağına işaret ediyor.

(Bitti)


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