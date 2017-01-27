27.01.2017 20:05:21

Trump ile ilgili Rusya iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesini öngören bir kararname hazırladığı iddia edildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council (Atlantik Konseyi) araştırmacısı Fabrice Pothier, Twitter'da paylaştığı bir mesajda, Washington'daki kaynaklarından, Trump yönetiminin Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngören bir kararname hazırladığını öğrendiğini söyledi.



?Bu duyumu alan tek kişi Pothier de değildi. Zira Politico dergisinden Susan Glasser de Twitter'daki bir mesajında, pek çok kaynağın Trump yönetiminin teklif ettiği kararnamenin Rusya'ya uygulanan yaptırımların tek taraflı olarak iptal edilmesini öngördüğünü söylediğini aktardı.



KREMLİN: BİLGİMİZ YOK



?Bu haberlerin doğru olup olmadığının sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Trump'ın Rusya karşıtı yaptırımları iptal etme planlarından haberi olmadığını söyledi. Peskov, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Anladığım kadarıyla, bu, şahsen yapılmış bir açıklama değil. O nedenle ne kadar gerçek bilmiyorum" dedi.



Peskov daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump'ın yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi ardından iki lider arasındaki ilk temas olacak.

ABD, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya üç yılı aşkın bir süredir ekonomik ve bireysel yaptırımlar uyguluyor. ABD'nin 44. başkanı Barack Obama, görevden ayrılmadan kısa bir süre önce bu yaptırımların süresini uzatmıştı. Obama yönetimi ayrıca, Rusya'nın siber saldırılar ile ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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