05.02.2017 01:48:32

'Trump ile gerilim, İran'ın Suriye politikasını savunmakta zorlananlar için can simidi olacak'

'Gönlü İran’dan yana olmakla birlikte Tahran’ın Suriye politikasını savunmakta zorlananlar için bu yeni gerilim “can simidi” olacak.'

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, Trump'In koltuğa oturmasıyla gerilen Washington-Tahran gerilimini bugünkü köşesine taşıdı.



Obvama öncesi döneme dair bir resim çizen Yaşa, Obama sonrası gelinen noktayı da anlattı.



İşte yazının ilgili bölümü:



İran Batı'yla nükleer programı üzerine anlaşma yapmadan ve Obama döneminde Washington-Tahran aşkı tamamen su yüzüne çıkmadan önce şöyle bir denklem vardı: İran'ın başını çektiği bir “direniş ekseni” olduğundan söz edilirdi. Suriye'deki Baas rejimi ve Hizbullah gibi, Filistinli gruplar Hamas ve İslami Cihad da bu eksenin içinde sayılırdı. Siyonist işgalcilere ve İsrail'in en büyük destekçisi Amerika'ya karşı mücadele edildiği anlatılırdı. ABD'den “Büyük Şeytan” olarak bahsedilirdi. Bu arada zaman zaman İranlı liderler “İsrail'i haritadan sileceğiz” ve benzeri sloganlar atarlardı. İran'ı ve mezhepçi politikalarını eleştirenler “Amerikancı” olmakla suçlanırdı. Körfez'in zengin Arap ülkeleri İran'a karşı Amerika'nın sonuna kadar yanlarında olacağına inanır ve kendilerini güvende hissederlerdi.

AFGANİSTAN ve IRAK İŞGALLERİ



Sonra Afganistan ve Irak işgal edildi. Bu işgallerde İran “Büyük Şeytan”a yardım etmişti ve İranlı yetkililer, “Biz olmasaydık başaramazdınız” diye Amerikalılara ara sıra hatırlatmada bulunuyorlardı. Hatta Irak'ta kurulan hükümetler tamamen Washington-Tahran ortaklığının ürünüydü. Kafalar karışmış ve ABD-İran ilişkileri üzerinde soru işaretleri çoğalmaya başlamıştı.



İRAN'IN SURİYE POLİTİKASI

Suriye krizinde İran'ın rejim yanlısı bir politika benimsemesi ve Suriye halkının değil Beşşar El Esed'in yanında yer alması ise dananın kuyruğunu kopardı. Artık maskeler düşmüştü. “Direniş ekseni” söylemi de Filistin ve Kudüs istismarı üzerine kurulu propaganda da mızrağı çuvala sığdıramıyordu. İran askerleri ve Tahran'ın dört bir yandan toplayıp getirdiği Şii milisler Suriye'de her türlü vahşete ve katliama imza attı.



Müslümanlar arasındaki İran algısı büyük oranda değişti.



MÜSLÜMAN'A SİLAH DOĞRULTAN İRAN

Çoğunluk için İran deyince akla “Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm” sloganı atıp silahını Müslümanlara doğrultmak geliyordu. Özellikle Obama döneminde ABD'nin izlediği politikalar ve Washington-Tahran yakınlaşması Körfez ülkelerinde hayal kırıklığına yol açtı. Washington'a duyulan güven ciddi anlamda sarsıldı.

Şimdi bu algının yeniden değişip değişmeyeceği ve eski günlere dönülüp dönülemeyeceği sorusu gündemde. Sebebi ise son günlerde Washington'dan ve Tahran'dan gelen açıklamalar.

...



Washington-Tahran arasında tekrar başlayan karşılıklı söz düellosu arasında bir yandan da şu tartışma yapılıyor:

“ABD ve desteklediği rejimler” ve “İran ve İslamcı gruplar” şeklindeki saflaşmaya geri dönülür mü?



"CAN SİMİDİ"

Benim bu soruya cevabım şöyle:

Gönlü İran'dan yana olmakla birlikte Tahran'ın Suriye politikasını savunmakta zorlananlar için bu yeni gerilim “can simidi” olacak. O kesimden birçok kişinin gönül bağını hiçbir zaman koparmadığı eski saflarında tekrar yer aldığını görebiliriz. Tahran ile akçeli ilişkileri ve çıkar bağları olan gruplar da yine 90'lardaki söyleme dönebilir.

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