24.02.2017 22:49:17

Trump'ı Facebook ile devirecekler

Russia Today (RT) televizyonu, ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Donald Trump'ı görevden uzaklaştırma planı hazırladığını bildirdi.

Demokrat Parti üyeleriyle yatırımcılar arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklandığı belirtilen stratejik eylem planını hazırlayan David Brock, "Bu plan, 2020 yılına kadar Trump'a karşı meclis soruşturmasını açma fırsatı sağlayacak" dedi.

TRUMP'IN HATALARINI ELEŞTİRMEYE YÖNELECEKLER

Demokratlar, plan gereği Trump'ın tüm hatalarını eleştirmeye odaklanacak. Bu kapsamda, başkanın görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle çok sayıda davanın açılması öngörülüyor.

RT'nin haberine göre Demokratlar, Trump'ın yabancı ülke liderleriyle ilişkileri gözlemleyecek ve yönetimin her adımını takip edecek büyük bir ekip kurmayı planlıyor.

TRUMP'A KARŞI FACEBOOK İLE İŞBİRLİĞİ

Planda yer alan bir önemli görev de 'başkana destek veren muhafazakar medyanın haberlerine karşı koymak' yer alıyor. Demokratlar, Facebook'la da işbirliği yapma niyetinde. Plana göre sosyal paylaşım sitesi, 'istenmeyen' haberleri engellemekte yardımcı olacak.

Demokratlar bu tedbirler sonucu 2018 yılında Senato'da çoğunluğu sağlamayı, ardından da Temsilciler Meclisi'nde etkinliği artırmayı planlıyor.

Bu çalışmalarda başarılı olmaları durumunda bir sonraki adım olarak Trump'a karşı meclis soruşturması açmak.