18.02.2017 01:57:19

Trump hedefinde yine medya vardı

Twitter'da New York Times, NBC, ABC, CBS ve CNN'i mention'layan Trump, 'Yalancı medya benim değil, ABD halkının düşmanı' dedi.

Sputnik'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yayınladığı mesajda, medya devleriyle verdiği kavgada geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

BEŞ MEDYA KURULUŞU

Trump, şimdiye kadar neredeyse tüm açıklamalarında kullandığı 'yalancı medya' tabirinde ısrar ederek, "Yalancı medya benim değil, ABD halkının düşmanı" dedi.

​ABD Başkanı'nın 'yalancı medya' tanımına ise 5 medya kuruluşu giriyor: New York Times, NBC, ABC, CBS ve CNN.





BASIN KONFERANSI MESAJI

Geçtiğimiz gün yaptığı olağandışı basın konferansında da Trump'ın medya devleriyle kavgası açık şekilde hissedilmiş ve tartışma yaratmıştı.

​Trump, basın konferansıyla ilgili olarak yayınladığı bir diğer mesajda, "Dünkü Basın Konferansı'yla ilgili iyi açıklamalarınız için hepinize teşekkür ederim. Rush Limbaugh (ABD'li komedyen) şimdiye kadarki en iyi sözü söyledi. Yalancı medya mutlu değil!" dedi.





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