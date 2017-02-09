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Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
09.02.2017 23:26:29

Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç hafta içinde vergi reformu konusunda önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Amerikan iş dünyası ile temaslarını sürdüren Trump, Beyaz Saray'da havayolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Trump, toplantıda, Amerikan işletmerini rahatlatacak adımları atmaya kararlı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız."

ABD borsaları rekora koştu, dolar yükseldi

Trump'ın vergi reformu hakkındaki yorumları, New York borsasında işlem gören hisse senetlerine olumlu yansıdı.

Standard and Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji endeksleri, yüzde 0,7 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Benzer şekilde, Dow Jones Endeksi 150 puanlık artışla 20.200 puanı aşarak rekor kırdı.

Trump'ın açıklamasının ardından dolar rakipleri karşısında yükselirken, güne 1,07'nin üzerinde başlayan avro/dolar paritesi 1,0656 seviyelerine geriledi. Uluslararası piyasalarda, dolar, Japon yenine karşı yüzde 1'in üstünde değer kazanırken, Türk Lirası (TL) 3,68'de denge bularak, kazançlarını korudu.

Birkaç gündür yükseliş eğiliminde olan altının onsu açıklamayla birlikte yüzde 0,6 değer kaybederek 1.230 dolara geriledi. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi ise Trump'ın açıklamasını takiben sert yükselişle yüzde 2,36'dan yüzde 2,40'a çıktı.



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