12.02.2017 16:35:34

'Trump Gülen'i iade edebilir'

Debka'da çıkan bir haberde Trump'ın Gülen'i Türkiye'ye iade edebileceği belirtildi.

İsrail istihbaratı MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen Debka'da çıkan habere göre, Trump Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade edebilir.

Haberde Suriye meselesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında üçlü bir pakt oluşabileceği ifade edildi.

Bu çerçevede de; Putin Trump'a Edward Snowden'ı, Trump ise Erdoğan'a FETÖ elebaşı Gülen'i teslim edebilir.

Trump'ın "IŞİD'i tamaman yok etme" sözünü verirken 'çok ciddi' olduğunun altına çizen Debka, bu durumun iade konusunu kolaylaştıracağını savundu.

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