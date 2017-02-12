12.02.2017 18:51:51

Trump göçmenlerle ilgili yeni açıklama yaptı

ABD Başkan Trump, ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giriş yasağıyla ilgili başkanlık kararnamesinin askıya alınmasının ardından ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

ABD'ye girişlerin yüzde 72'si seyahat yasağı getirilen ülkelerden



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından ABD'ye girişlerin yüzde 72'sinin kendisinin seyahat yasağı getirdiği 7 Müslüman ülkenin vatandaşları tarafından yapıldığını belirtti.

Trump, "2 Şubat ve 11 Şubat tarihleri arasında ABD'ye alınan göçmenlerin yüzde 72'si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya ve Yemen'den." ifadesini kullandı.

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