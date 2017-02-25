26.02.2017 00:09:46

Trump: Göçmenler geri gelemeyecek!

Trump, ABD halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakarların yıllık olarak düzenlediği konferansa ilk kez katıldı.



Konuşmasının büyük bir bölümünde ABD medyasına yönelik eleştirilerini devam ettiren Trump, ayrıca iç politika hakkında konuştu.

Trump, ABD halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğini söyledi.



Sadece ABD halkını temsil ettiğini belirten Trump, “Burası Amerika Birleşik Devletleri ve ben burayı temsil ediyorum. Ben dünyayı temsil etmiyorum. Ben sizin ülkenizi temsil ediyorum" dedi.

Trump, ülkedeki kaçak göçmenlerin ABD ekonomisi için bir tehlike olduğunu belirtti.

Halkın gelir seviyesini yükseltmek için kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydeden Trump, “Kaçak göçleri durdurarak çok ciddi bir vergi kazancımız olacak. Göçmenler geri gelemeyecekler” dedi.