10.05.2017 01:15:07
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiğini açıkladı. Spicer, Başkan Trump'ın bu kararı Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın önerileri doğrultusunda aldığın belirtti.
Trump, FBI Başkanı Comey'i görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı.ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiğini açıkladı. Spicer, Başkan Trump'ın bu kararı Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın önerileri doğrultusunda aldığın belirtti.