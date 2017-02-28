28.02.2017 23:37:45

'Trump, Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in bütçesini azaltıyor'

2018 bütçe teklifinde ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in harcamalarının yüzde 37 düşürülmesinin öngörüldüğü ileri sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ayrılan bütçeyi yüzde 37 azaltacağı öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump yönetiminin 2018 mali yılı için planladığı bütçe teklifi, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in harcamalarının yüzde 37 düşürülmesini öngörüyor.

Dışişleri Bakanlığı ve USAID'e 2017 mali yılında ayrılan bütçenin toplamı yaklaşık 50,1 milyar dolardı. Bu miktarda yüzde 37 kesintiye gidilmesi, federal hükümete yaklaşık 18,5 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu tasarruf, savunma harcamalarında yapılması öngörülen 54 milyar dolarlık artışın yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB), dün yaptığı açıklamada, 2018 mali yılına ait bütçe planında savunma harcamalarının 54 milyar dolar artırılmasının öngörüldüğü bildirmişti.

OMB yetkilileri, ayrıca bütçe planında savunma harcamalarında öngörülen artışı, diğer federal kurumların giderlerinde yapılacak kesintilerle dengeleneceğini ifade etmişti. Hangi kurumların bütçelerinde kesintiye gidileceği konusunda detaya girmeyen yetkililer, buna karşın, "yabancı ülkelere yönelik yardımlarda büyük azalma olacağını" bildirmişti.