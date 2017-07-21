21.07.2017 11:54:06

Trump, Büyükelçi John Bass'i Ankara'dan çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ın görevinde değişikliğe gittiği, Bass'ı Afganistan'ın Kabil Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni büyükelçi atamalarını içeren listeyi Kongre'ye gönderdiği öğrenildi.

Açıklamada Trump'ın, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ı Kabil Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği ifade edildi. Yeni görevine başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan onay alması gereken Bass'ın yerine gelecek yeni büyükelçinin kim olacağı ise henüz belli olmadı.

"ONUN KADAR DENEYİMLİSİ YOK"

Diğer yandan, Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Trump'ın kararını eleştirdi. Kirby "Korkunç bir seçim. John Bass'i iyi tanırım. Bu alanda onun kadar yetenekli ve deneyimlisi yok" açıklamasını yaptı.