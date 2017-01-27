27.01.2017 17:03:18

Trump: Bu değişmek zorunda

Meksika'nın uzun süre ABD'yi kullandığını savunan Başkan Trump, öreceği duvarın arkasında durdu. Washington, duvar için bir kuruş bile ödemeyeceğini açıklayan Meksika yönetimine karşı yüzde 20 ithalat vergisi çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Sabah erken saatlerde attığı Twitter mesajıyla sınırına duvar öreceğini ilan ettiği güney komşusu Meksika'yı hedef aldı.

Trump, "Meksika yeterince ABD'yi kullandı. Dev ticaret açığı, zayıf sınırlara çok az katkı. Bu değişmek zorunda, ŞİMDİ" yazdı.

Bugün ilk kez bir ülke lideriyle bir araya gelecek ABD Başkanı'nın konuğu, İngiltere Başbakanı Theresa May. Trump, yarın ise Rusya lideri Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile telefonda konuşacak.

ABD Başkanı, uzunluğu 3 bin 100 kilometreyi bulan sınıra inşa etmek istediği duvarın maliyetini Meksika'nın karşılamasını istiyor.

Meksika tarafının kesinlikle böyle bir ödeme yapmayacağını duyurmasıyla Trump bu kez güney komşusundan gelen ürünlere yüzde 20 vergi getireceğini açıkladı. Beyaz Saray, yeni ithalat vergisinin senede 10 milyar dolarlık bir gelir getirmesini bekliyor.

Maliyeti 25 milyar doları bulması beklenen duvarın yüksekliği henüz netleşmiş değil. Trump geçmiş konuşmalarında 9 veya 17 metre gibi rakamlar verdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, Washington'dan gelecek vergi hamlesinin ABD'li tüketicileri etkileyeceğini söyledi. Videgaray "Meksika'nın ABD'ye gönderdiği ithal ürünlere vergi getirmekle duvarın maliyetini Meksika karşılamış olmaz. Kuzey Amerikalı tüketici daha pahalı avokado, çamaşır makinesi ve televizyon yoluyla bunu öder" dedi.

Söz konusu parayı vermelerinin pazarlığa kapalı olduğunu belirten Meksikalı bakan, duvarın maliyetinin sonunda ABD halkı tarafından karşılanacağını savundu.

20 Ocak'ta yemin eden ABD Başkanı Trump, seçim vaatleri arasında yer alan duvar kararnamesini hafta başında imzalamıştı. Kararnameye karşı Meksika tarafında büyük bir öfke var. Washington'ı ziyaret etmesi beklenen Meksika lideri Enrique Pena Nieto, seyahatini iptal etti.

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