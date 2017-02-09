09.02.2017 18:38:12

Trump bir aileyi dağıttı

ABD'de yaşayan Gayle McCormick, kocasının Trump'a oy vereceğini duyunca boşanma işlemlerini başlattı.

California'da emekli bir gardiyan olan Gayle McCormick, seçimden bir süre önce arkadaşlarıyla öğlen yemeği yedikleri sırada kocasının Trump'a oy vereceğini söylemesi üzerine kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. ABD'nin 8 Kasım'daki seçimlerinin ne kadar ihtilaflı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"KANDIRILDIĞIMI HİSSETTİM"

Kendisini "sosyalizme sıcak bakan bir demokrat" olarak tanımlayan 73 yaşındaki McCormick, kocasının Trump'a oy vereceğini söylemesinin "kendisini mahvettiğini" söyledi. İngiliz Independent'a konuşan McGormick, "Uzun süredir kandırıldığımı hissettim. Daha önce yüzleşmediğim konularla karşı karşıya kaldım. Gençken asla kabul etmediğim şeyleri ne kadar uzun zamandır kabullendiğimi anladım."ifadeleriyle hislerini anlattı.

AMERİKAN HALKINI İKİYE BÖLDÜ

Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında çok net bir kutuplaşmaya neden olan 8 Kasım'daki başkanlık seçimi, ABD tarihinin "en ihtilaflı" seçimlerinden biri olarak gösteriliyor. Amerikan halkının ikiye bölündüğü seçim nedeniyle, aileler içinde bile çatışma yaşandığı belirtiliyor.

YÜZDE 16'LIK KESİM AİLESİYLE İLİŞKİSİNİ KESTİ

Reuters'ın Ipsos araştırma şirketine yaptırdığı 27 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında 6 bin 426 kişi üzerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 16'sı aile üyeleriyle ya da arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiklerini; yüzde 13'ü ise ilişkilerini tamamen bitirdiklerini belirtti.

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