10.05.2017 23:38:05

Trump, Beyaz Saray'da Lavrov ile Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinde, Rusya'nın Esed rejimi ve İran üzerindeki etkisini daha fazla kullanması gerektiğine vurgu yaptı- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Lavrov arasındaki görüşmede de Suriye ve Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı belirtildi- Lavrov: 'İlgili ülkeler (Suriye'de) güvenli bölgeler anlaşması çerçevesinde güvenliği sağlamak için bir a

" ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede Trump'ın, "Rusya'dan Beşşar Esed rejimi ve İran üzerindeki etkisini daha fazla kullanmasını" istediği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Lavrov arasındaki görüşmenin detayları paylaşıldı.

Trump ve Lavrov'un Suriye konusunu kapsamlı ele aldığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın, "Rusya'nın Esed rejimi, İran ve İran'ın bölgedeki vekaletlerini kontrol etmesi gerektiğine" vurgu yaptığı ifade edildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, Trump'ın ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

- Tillerson-Lavrov görüşmesi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da Rus mevkidaşı ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, iki dışişleri bakanı arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak Suriye ve Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı ve görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Rus Bakan Lavrov, Trump ve Tillerson ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

- "İlişkilerimiz en iyi şartlarında değil"

Açıklamasında ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha iyi olabileceğine inandığını dile getiren Lavrov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en iyi şartlarında değil." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialara da cevap veren Lavrov, "Amerika halkı için Rusya'nın ABD'deki gelişmeleri kontrol ettiği yönündeki fikirler utanç verici." ifadesini kullandı.

ABD'li siyasetçilere seslenen Lavrov, "Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirenler, dışarıdan insanların ABD'nin siyasi sistemine müdahale edebileceğini savunarak ülkeye zarar veriyor." diye konuştu. Trump kampanyasından bazı isimlerin Rusya ile ilişkileri olduğu yönündeki iddialara da değinen Lavrov, bu konuda herhangi bir delil olmadığını kaydetti.

-"ABD daha aktif rol almalı"

Basın toplantısında Suriye meselesine de değinen Lavrov, ABD'nin bu hususta daha aktif rol oynaması gerektiğini savundu. ABD'nin Suriye'ye yapacağı katkının Rusya'nın çıkarları ile örtüştüğünü ifade eden Lavrov, "İlgili ülkeler (Suriye'de) güvenli bölgeler anlaşması çerçevesinde güvenliği sağlamak için bir araya gelip konuşmalı. Bütün tarafların fikir birliği içerisinde olacağı bir anlaşmanın ortaya çıkacağından umutluyum." dedi.