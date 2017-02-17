18.02.2017 01:31:02

Trump ABD'de yerli mali dönemi başlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara iş imkanı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, “Amerika’da Amerikalıların elleri tarafından üretilen ürünler istiyoruz” dedi.

AA'nın haberine göre Trump, Boeing'in “787 Dreamliner” model yeni uçağının tanıtımı için firmanın Güney Carolina eyaletindeki tesisini ziyaret etti.

Tesisi gezdikten sonra yaptığı konuşmada Trump yeni uçağı “muhteşem bir sanat eseri” şeklinde tanımlarken, “Bugün burada Amerikan mühendisliğini, Amerikan sanayisini ve Amerikan istihdamını kutlamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

ABD'nin ithal ürünler yerine yerli üretime yönelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkanınız olarak Amerikan ruhunun gücünü serbest bırakmak ve muazzam insanlarımıza iş imkanı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sloganımız, 'Amerikan malı satın al, Amerikan işçisi çalıştır'. Amerika'da Amerikalıların elleri tarafından üretilen ürünler istiyoruz. Amerikan istihdamı için sonuna kadar savaşacağız.”

Trump, ayrıca başkan seçilmesinin ardından ülkeye geri dönme kararı alan şirketlerin bundan çok memnun kalacağını sözlerine ekledi.

Trump'ın korumacı ve milliyetçi ticaret politikalarını hayata geçirmeye yönelik adımlarını takiben, Boeing, General Motors, Ford, Fiat-Chrysler, Hyundai, Carrier, Intel, Bayer ve SoftBank gibi birçok şirket, ABD'ye yatırım planlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu şirketlerden bazılarının açıklamalarında, Trump'ın Twitter üzerinden kendilerini hedef göstermesi etkili olmuştu.

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