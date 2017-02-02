03.02.2017 00:18:19

Trump'a rolleri değişme teklifi

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a bir teklifte bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; 'Apprentice' (Çırak) programının sunucusu ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a görev takası teklif etti.

Trump ile Terminator filmlerinin unutulmaz yıldızı Schwarenegger arasında 'Çırak' kavgası devam ediyor.

The Hill'in haberine göre Trump, Ulusal Dua Kahvaltısı sırasında bir kez daha alaylı bir şekilde Kaliforniya eyaletinin Cumhuriyetçi eski valisi olan Schwarzenegger'in sunduğu 'The Apprentice' (Çırak) reality showunun 'büyük başarısından' bahsetti.

Trump, "Onlar benim yerimi doldurmak için büyük sinema yıldızını işe aldılar ve biz bunun sonucunu biliyoruz" dedi.

'Terminator' lakaplı oyuncudan yanıt gecikmedi. Twitter hesabından yazan Schwarzenegger, "Donald, güzel bir fikrim var. Neden rollerimizi değişmeyelim? Televizyondaki görevine geri dön, zira sen reyting uzmanısın, ben de senin işini alırım" ifadelerini kullandı.

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