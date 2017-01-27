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Trump'a 'kıyamet saati' protestosu
27.01.2017 04:47:07

Trump'a 'kıyamet saati' protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık sembolik kıyamet saati 1 dakika ileri alındı...

BBC Türkçe'de yer alan bilgide; Bilim insanları, sembolik olarak dünyanın sonunu gösteren "Kıyamet Saati", ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve dünyada bozulan güvenlik ortamı nedeniyle yarım dakika ileri alındı.

Böylece, dünyanın sonunu temsil eden gece yarısına 2,5 dakika kaldı.

Kıyamet Saati, Atom Bilimcileri Bülteni (BPA) tarafından ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra 1947 yılında kuruldu.

BPA ise Chicago Üniversitesi bünyesinde 1945 yılında ilk atom bombalarının geliştirilmesine yardımcı olan bir grup bilim insanı tarafından oluşturuldu.

Bugün ise dünyanın kıyamete ne kadar yaklaştığını gösteren Kıyamet Saatini belirleyenler arasında fizikçiler ve çevre alanında çalışmalar yapan bilim insanları yer alıyor.

Saati değiştirme kararı, BPA üyeleri ve Nobel ödüllü 15 bilim insanının yer aldığı Sponsorlar Kurulu tarafından alınıyor.

"Dünya liderleri, tansiyonu artırmak yerine düşürmeli"

Saatin ileri alınmasıyla ilgili bir açıklama yapan BPA Başkanı Rachel Bronson, dünya liderlerine "tansiyonu savaşa neden olabilecek şekilde artırmak yerine düşürmeleri" çağrısı yaptı.

BPA konuyla ilgili yayımladığı raporda, Trump'ın iklim değişikliği, ABD'nin nükleer silahlarının artırılması ve istihbarat kurumlarının güvenilirliğini sorgulamasının küresel risklerin artmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Saatin yarım dakika ileri alınmasına neden olan diğer etkenler de İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceğine dair belirsizlik, siber güvenliğe yönelik tehditler ve sahte haberlerin sayısındaki artış olarak sıralandı.

Saatin ileri alınmasıyla kıyamete 2.5 dakika kaldı ve böylece bugüne kadar kıyameti temsil eden gece yarısına ikinci kez bu kadar yaklaşılmış oldu.

1953 yılında, hem ABD'nin hem Rusya'nın hidrojen bombası test etmesinin ardından saat yine ileri alınmış ve gece yarısına iki dakika kalmıştı.

Kıyamet Saati nedir?

Kıyamet Saati'nin yelkovanı, dünyanın büyük bir felakete karşı ne kadar kırılgan olduğunu temsil ediyor.

Son iki yıldır, saat gece yarısına üç dakika kaldığını gösteriyordu.

1947 yılında oluşturulduğunda gece yarısına yedi dakika vardı.

O tarihten bu yana saatte 22 kez değişiklik yapıldı. Kıyamete iki dakika ile en fazla yaklaşılan yıl 1953 olurken, en uzaklaşılan yıl da 17 dakika ile 1991 oldu.

Trump nedeniyle "kıyamet" artık daha yakın



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