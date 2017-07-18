18.07.2017 11:33:13

''Trump'a kırmızı halı sermeyiz''

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretini sert bir dille eleştirerek Trump'ı kırmızı halı sererek karşılamayacaklarını söyledi.

Khan, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada, devlet ziyaretlerinin normal ziyaretlerden farklı olduğunu ve ABD Başkanı Trump'ın politikalarının birçok ülke tarafından kabul görmediğine dikkat çekerek "Kendisini kırmızı halı ile karşılamamızın uygun olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

MAY, TRUMP'I İNGİLTERE'YE DAVET ETTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz ocak ayında ABD'ye yaptığı resmi ziyarette Trumpı İngiltere'ye davet etmiş Trump ise bu daveti kabul etmişti. Ancak Telegraph gazetesi Washington kaynaklı haberinde, söz konusu ziyaretin tarihi konusunda herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını aktardı

Khan ise böyle bir ziyaret olması durumda üzerine düşen görevi yerine getireceğini dile getirdi

Khan bir süre önce de Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerden gelenleri ABDye giriş yasağı koymasını sert bir dille eleştirmişti.