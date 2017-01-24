24.01.2017 02:39:49

Trump'a ilk dava açılıyor

ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Trump aleyhinde dava açmaya hazırlanıyor...

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Donald Trump aleyhinde 'yabancı ülke yönetimlerinden ödeme almak' ve bu yolla 'Anayasayı ihlal etmekten' dava açmaya hazırlanıyor.

Cuma günü Kongre'de yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünya genelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi oldu.

Washington Sorumluluk ve Etik Grubu (CREW) tarafından açılacağı belirtilen davada, ülke yöneticilerinin yabancı bir ülkeden kazanç sağlamasını yasaklayan ilgili federal yasaya atıf yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç sağlayıcı işlem yapamayacağı, ancak uluslararası otelleri üzerinden bunun ihlal edildiği iddia ediliyor.

Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesi'ne aktaracağını belirtmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder