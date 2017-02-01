01.02.2017 10:56:36

Trump'a First Lady’nin göçmenlik belgeleri soruldu

ABD’de Kaliforniyalı bir senatör, Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına itirazında, Beyaz Saray’dan First Lady Melania Trump’ın göçmenlik belgelerini paylaşmasını talep etti.

NTV'nin haberine göre Demokrat Parti'den Nancy Skinner, yerel otorite tarafından kontrol edilen ve federal göç politikalarını reddeden şehirlere ayrılan fonları kısan başkanlık emirlerine itiraz ederek, Trump'ın eşinin göçmenlik statüsünü bir kez daha tartışmaya açtı.

“Müslüman yasağı” olarak adlandırılan bu önemlerle bazı ülkelerin vatandaşların ABD'ye girmesi engellenmekte ve büyük tepki çekmekte.Skinner bu konuya dikkat çekerek, Beyaz Saray'ın First Lady Melania Trump'ın göçmenlik belgelerinin hukuki ve legal olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

Skinner, “Bizler yalnızca Melania Trump'ın sunmayı tercih ettiği belgelerin bir avukat tarafından gözden geçirildiğini biliyoruz” açıklamasında bulundu.

Sloven Kökenli Melania Trump'ın 1996'da modellik kariyerini sürdürmek için ABD'ye geldiği biliniyor. Trump'ın göçmenlik statüsü daha önce de konu edilmiş, Associated Press'in araştırması First Lady'nin çalışma hakkı almadan önce 10 ayrı modellik işi yaptığını keşfetmişti.

2001 yılında Green Card sahibi olan Trump, 5 sene sonra ise ABD vatandaşı olmuştu. Melania Trump ülkeye legal yollardan geldiğini ve herhangi bir mülteci kanununa aykırı bir davranışta bulunmadığını belirtmişti.

Ağustos ayında, Donald Trump eşinin hukuki durumunun “son derece iyi şekilde belgelendiğini” açıklamış ve bu konuya dair bir basın açıklamasında bulunacağını belirtmişti. Fakat böyle bir basın açıklaması gerçekleşmedi.

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