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Trump'a bayraklı protesto!
Trump'a bayraklı protesto!
26.07.2017 14:46:02

Trump'a bayraklı protesto!

ABD Başkanı Trump TV'de canlı yayınlanan bir miting sırasında bir protestocunun açtığı SSCB bayraklı protestoyla karşılaştı.

Protestonun kalabalığın dikkatini çekmesinin ardından gürültülerin yükseldiği salonda Trump, durumu umursamaz görünüp "Göstermezseniz kimse onun burada olduğunu bile anlamaz" dedi.

"ANNESİNE GİDİYOR"

Salondaki birinin elindeki bayrağı aldığı protestocu daha sonra polis tarafından uzaklaştırıldı.

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Trump da protestocu salondan çıkartıldıktan sonra "Genç biri. Annesine gidiyor şimdi. Bahse girerim annesi de bana oy vermiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan salonda bulunan ve elinde ‘Trump ve Pence gitmeli' ifadelerinin yazılı olduğu bir başka protestocunun da salondan çıkartıldığı aktarıldı.


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