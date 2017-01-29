29.01.2017 23:04:27

Trump'a 16 eyaletten kınama geldi

ABD'de çok kritik bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İçlerinde Kaliforniya, Pensilvanya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.

ABD ve dünyanın gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağına büyük bir tepki de kendi ülkesinden geldi. 16 yealetin başsavcıları Trump'a karşı ortak bir kınama metni yayımlayarak yasağı eleştirdi.

Kınama metninde, 'Yaratılan bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz'

İmzası olan eyaletler ise; Kaliforniya, New York, Pensilvanya, Washington, Massachusetts, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Illinois, New Mexico, Maryland, Vermont, Hawaii, Maine, Iowa.

DİKKAT ÇEKEN DETAY



Bu eyaletler arasında Iowa ve Pensilvanya, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler tarafından kazanılmıştı.

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