04.05.2017 18:03:37

TRT'nin Harbiye binasını işgalde istenen cezalar belli oldu

TRT'nin Harbiye'deki binasını işgal eden 7'si rütbeli 32 darbeci için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasıyla ilgili 32 darbeci için istenen cezalar belli oldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 7'si rütbeli 32 darbeci üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.