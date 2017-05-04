04.05.2017 17:50:59

TRT Harbiye binasının işgali iddianamesi tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Harbiye binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı- Buna ilişkin hazırlanan iddianamede, 7'si rütbeli 32 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 7'si rütbeli 32 asker hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Harbiye'deki TRT binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı.

Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, bir kısım şüpheliler hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep edildi.