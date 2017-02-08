08.02.2017 18:08:43

TRT'den personele giysi yardımına ilişkin açıklama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), personele yapılan giysi yardımına ilişkin, 'Sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği olarak giyim yardımından faydalanmaktadır. Kurumumuz genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olmak üzere üst düzey yöneticiler, genel idari hizmet sınıfında görevli daire başkanları ve personel giyim yardımından yararlanamamakta' açıklamasında bulundu.

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), personele yapılan giysi yardımına ilişkin, "Sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği olarak giyim yardımından faydalanmaktadır. Kurumumuz genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olmak üzere üst düzey yöneticiler, genel idari hizmet sınıfında görevli daire başkanları ve personel giyim yardımından yararlanamamakta" açıklamasında bulundu.CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in TRT personeline yapılan giysi yardımına tepki göstermesinin ardından TRT, personeline verilen giyim yardımına ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Toplu sözleşmenin 'Giyim Yardımı' başlıklı 6'ncı maddesinde; 'Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak belirlenir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir' hükmü yer almaktadır. Haber metinlerinde Sayıştay raporu dikkate alınmayarak, giyim yardımının kurum personelinin tamamına verildiği ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayıştay denetçilerinin raporu ve mezkur toplu sözleşme hükmü dikkate alınarak giyim yardımı; kurum personelinin tamamına değil, sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği olarak verilmiştir. Ayrıca başta Kurumumuz genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olmak üzere üst düzey yöneticiler, genel idari hizmet sınıfında görevli daire başkanları ve personel giyim yardımından yararlanamamakta; sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği olarak giyim yardımından faydalanmaktadır" denildi.Açıklamada personelin söz konusu usul ve esaslar uyarınca giyim malzemelerini belirlenen standartlara göre miktarı aşmadan aldığı ifade edilerek, "fatura veya yazarkasa fişiF ile belgelendirmekte olduğu ve yapılan harcamanın kontrolünün ise Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından sağlandıktan sonra ilgili personelin hesabına yatırıldığı kaydedildi."TRT'nin 2015 yılında 'zarar' ettiği ifadeleri gerçeği yansıtmıyor"Öte yandan bazı internet siteleri ve medya organlarında yer alan TRT'nin 2015 yılında zarar ettiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, "Belirtilen rakam 'zarar' değildir. 2015 yılında yapılanma çalışmalarında sona gelinen İngilizce Haber Kanalı TRT World'ün hayata geçirilmesi ve zorunlu altyapı yatırımlarının tamamlanması için kullanılan paradır. Bu yatırımlar için hazineden herhangi bir ek destek alınmamış, var olan kaynaklarla bütçe dengesi sağlanmıştır. Nitekim 2016 yılı TRT bütçesi 252 milyon lira fazla vermiştir. Bu itibarla yaklaşan referandum öncesi bazı çevreler TRT'yi hedef haline getirerek yıpratma gayreti içine girmişlerdir. Ancak bu çabalar beyhudedir. Halkımızın teveccühü ile son yıllarda önemli başarı yakalayan TRT, yayın ilkelerinden taviz vermeden, kamu yayıncılığı sorumluluğu ile ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edecektir" denildi.