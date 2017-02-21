21.02.2017 12:46:49

TREPAŞ'tan indirimli elektrik fırsatı

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), aylık ortalama 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen müşterileri Serbest Tüketici olarak indirimli elektrik fırsatlarından yararlanmaya çağırıyor.

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Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), aylık ortalama 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen müşterileri Serbest Tüketici olarak indirimli elektrik fırsatlarından yararlanmaya çağırıyor.TREPAŞ Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Nihat Ülkücü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediği yeni limite göre 2017 yılında Serbest Tüketici (ST) limitinin 2 bin 400 kWh'a düşürüldüğünü, bunun da aylık fatura tutarının 82 TL'ye karşılık geldiğini ifade etti. Yeni düzenleme ile aylık ortalama 82 TL elektrik faturası ödeyen müşterilerin Serbest Tüketici olarak elektriği indirimli alabildiğini hatırlatan Ülkücü, şöyle konuştu:"Yeni düzenleme ile aylık ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen müşterilerimizi indirimli elektrikten faydalanmaya davet ediyoruz. TREPAŞ'ın avantajlı tarifelerinden yararlanmak isteyen müşterilerimizin, müşteri hizmetleri merkezimize gelerek Serbest Tüketici sözleşmesi imzalaması yeterli olacaktır. Müşterilerimize, yapılması gereken işlemler konusunda 444 88 35 numaralı Çağrı Merkezi numarasından ve www.trepas.com.tr adresinden de yardımcı oluyoruz."