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'Transferimde Beşiktaş devreye girince...'
19.01.2017 14:13:34

'Transferimde Beşiktaş devreye girince...'

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, 'Menajerim ilk aradığında Galatasaray'ın teklifi olduğunu söylemişti

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, "Menajerim ilk aradığında Galatasaray'ın teklifi olduğunu söylemişti. Daha sonra Beşiktaş'ın devreye girdiğini söyledi. 'Senin düşüncen ne' dedi. Ben de, 'konuşmaya gerek yok benim düşüncemi biliyorsun' dedim"

Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Ahmet Çalık, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç futbolcu, "Sosyal medyada birkaç haber görmüştüm transferimle ilgili. Devre arasının ardından olan olayları anlatıyorum. Aslı olup olmadığını bilmiyordum. Ardından menajerim aradı ve Galatasaray'a transferimin inşallah olacağını söyledi ve sonra telefonu kapattı. Ben de heyecanlı şekilde babama söyledim. Tuttuğum takım Galatasaray ve içim kıpır kıpırdı. Sonra bekledik. O süre uzundu. Başkanlar görüştü. Sonunda orta yol bulundu. Hayallerimdeki kulübe geldim. Bunun için mutluyum. Bu formaya uzun süre hizmet vermek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

AHMET ÇALIK'IN HEDEFİ KAPTANLIK

Kulübe geldiğinde direkt Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile görüştüğünü ifade eden Ahmet, "Olumlu konuştu ve konuşması beni çok etkiledi. Bana güvendiğini hissettim. Antrenmana çıktığımda milli takımdan birçok ağabeyim vardı. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bir sıkıntı yaşamadım. Çok güzel başladık. İnşallah böyle devam eder. Galatasaray'da kısa vadeli hedefim şampiyonluk. Uzun vadeli ise inşallah bu forma altında kaptanlık ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Hedefim bu" diye konuştu.

"3 NUMARALI FORMANIN BİLİNCİNDEYİM"

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ahmet Çalık, "Baskı elbet olacaktır. Burası büyük bir kulüp. 3 numara çok önemli. Kaptan Bülent Korkmaz buranın efsanesi. Sadece Galatasaray taraftarının değil herkesin beğendiği bir stoper ve bir kaptan. Yüküm tabi ki ağır. O formanın bilincindeyim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sahada elinden geleni yapacağımı biliyorum. Umarım beklentileri boşa çıkarmam" dedi.

"BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ"

Transfer süreci hakkında bilgi veren genç stoper, "Menajerim ilk aradığında Galatasaray'ın teklifi olduğunu söylemişti. Daha sonra Beşiktaş'ın devreye girdiğini söyledi. 'Senin düşüncen ne' dedi. Ben de, 'konuşmaya gerek yok benim düşüncemi biliyorsun' dedim. Galatasaray'ı istediğimi biliyordu o sebeple burası oldu. Ben de burayı istiyordum" açıklamalarında bulundu.

"BEN HER ZAMAN HAZIRIM"

Galatasaray formasını ilk kez Elazığspor ile oynanan maçta giyen Ahmet Çalık, "Elimden geleni yaptım. Daha da üzerine koymam gerektiğini biliyorum. Topu oyuna sokma konusunda biraz daha özgüvenli olabilirim. Bu da oynadıkça gelişecek. Serdar abinin sakatlığı var. Ona şifa diliyorum. Koray aramıza katılmak üzere. Semih abinin durumu belli değil. Ben her zaman için hazırım. Ligi biliyorum. Forma şansı gelirse en iyi şekilde değerlendiririm" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY VAZGEÇTİ..."

"İlhan Cavcav ile yüz yüze görüşmek istedim" diyen Ahmet Çalık, "Aradığımda hastaneydi. Geçmiş olsuna gittim hem de transferi konuştuk. Başkan o gün transferin bittiğini söyledi. Ertesi gün 'Galatasaray vazgeçti' dendi. 'İlhan Cavcav 4 milyon verilse de verilmeyecek' şeklinde haberler çıktı. Gençlerbirliği ile Antalya kampına katıldım. Ümit Hoca da çok destek oldu. Ancak sonunda transfer olacağımı söyledi. Maddi yönden fedakarlığı konuşmaya gerek yok. Buraya gelmeyi çok istediğimi söylemiştim. Bu formayı giymek için elimden gelen fedakarlığı yapacağımı söylemiştim" dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ"

Ümit Hoca'ya teşekkür ederek sözlerine devam eden genç stoper, "Biz gibi oyuncuların çok çalışmasının gerektiğini söyledi Ümit Hoca. Beni hep övdü. Milli takımda kaptanlığa yükseleceğimi söylüyordu. Onunla çalışmak gurur vericiydi. Daha yeniyim burada. İnşallah ailemi getirmeyi düşünüyorum. 15 tatilde ailem gelecek inşallah, buraya yerleşecekler" diye konuştu.

"FAVORİ BİZİZ"

Ligin zor oluğunu ifade eden Ahmet Çalık, "Her takım çok kaliteli. Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş çok kaliteli futbol oynuyor. Maç maç bakıyoruz. Şampiyonluğun favorisi biziz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

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