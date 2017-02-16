16.02.2017 19:10:21

Tramvayın çaptığı Suriyeli hastanelik oldu

Samsun'da tramvayın çaptığı Suriye uyruklu bir kişi hastanelik oldu.

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Samsun'da tramvayın çaptığı Suriye uyruklu bir kişi hastanelik oldu.Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatman H. D. idaresindeki 55024 nolu tramvay Belediyeevleri İstasyonu'nda karşı yöndeki tramvaydan inip karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Aıman Abosaleh'e (37) çarptı. Kazada yaralanan 4 çocuk babası Aıman Abosaleh, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve evlerde boyacılık yaptığını söyleyen Suriyeli Aıman Abosaleh, mülteci olduğu için her Perşembe Irmak Polis Merkezine imza attığını ve yine imza atmak için giderken tramvaydan inip karşıya geçmek isterken kendisine diğer tramvayın çarptığını söyledi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.