11.02.2017 14:57:49

Trakya Üniversitesinde ilk yardım eğitimi

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin desteğiyle Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda ilk yardım eğitimleri gerçekleştirildi.

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Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin desteğiyle Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda ilk yardım eğitimleri gerçekleştirildi.Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda, Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin desteği ile İlkyardım Eğitmeni Erdem Demir tarafından verilen eğitime Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hatipler, öğretim elemanları ile idari personel katıldı. Eğitim sonunda Demir'e plaket takdim edildi.