28.07.2017 17:38:59

Trakya'da şeker pancarı üretimi azalıyor

Trakya'nın tek şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası, 7 şeker pancarı toplama merkezini kapatma kararı aldı. Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası Tarım Uzmanı Halil Albayrak, 2010 yılından bu yana Trakya'da şeker pancarı üretiminde azalma olduğunu söyledi



Farklı sebeplerden dolayı Trakya'da şeker pancarı üretiminin azaldığını belirten Albayrak, "2010 yılından bu yana Trakya'da şeker pancarı üretimi şiddetle azalıyor. Bunun tabii ki farklı nedenleri var. Fabrikamızla birlikte 8 tane pancar toplama merkezimiz var. Bunun 7'si kapandı. Sadece Alpullu Şeker Fabrikası alım yapıyor. Biz şeker pancarının ekilmesini istiyoruz. Şu anda üretimimiz yeterli olduğu için fabrikanın kapanması söz konusu değil. Çiftçilerin fabrikamıza pancar nakliyesini biz ödüyoruz" dedi.



Ürettikleri şeker pancarlarını direkt olarak Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası'na römork ve kamyonlarla taşımaları gerektiğini söyleyen çiftçiler, ürünleri taşımanın zor olduğunu söyledi.



Şeker pancarı üreticisi Hilmi Çalışkan, 1981 yılından bu yana şeker pancarı üretimi yaptığını belirterek, "Uzunköprü Hamidiye–Çöpköy şeker pancarı toplama merkezleri kapandı. Eskiden yetiştirdiğimiz pancarları, köyümüze yakın alanda olan şeker pancarı toplama merkezlerinde toplayan Alpullu Şeker Fabrikası, şimdi direkt fabrikaya taşımamızı istiyor. Römorklarla ve kamyonlarla fabrikaya şeker pancarlarını taşımamız zor olacak. Çiftçimiz mağdur olacak. Kilometrelerce pancarları taşımak zor ve zahmetli bir iş. Bundan dolayı çiftçimiz küsüp pancar ekmeyecek. Çiftçimiz mağdur olacak. Benim 25 dönüm pancarım var bu sene. Ekim ve kasım ayları içinde hasat yapıp Alpullu Şeker Fabrikası'na taşıyacağım. Nakliye parasını Alpullu Şeker Fabrikası ödüyor ama fabrikaya kilometrelerce pancar taşımak belimizi bükecek" ifadelerini kaydetti.