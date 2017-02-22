22.02.2017 10:11:15

Trakya'da, ilk Kadın Danışma Merkezleri, Tekirdağ'da açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Kadın Danışma Merkezlerini hayata geçirdi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Kadın Danışma Merkezlerini hayata geçirdi.Bireylerin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri verecek olan Kadın Danışma Merkezleri, Trakya'da bir ilk olma özelliği taşıyor.Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 6 psikolog, 3 sosyal hizmet uzmanı ile hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri, aile içi ve eşler arası şiddet, aile içinde çocuğa yönelik şiddet ve anne tutumları, evlilik ve sorunları, kadın sağlığı ve çalışma hayatı, etkili aile iletişimi, alkolizm ve aile, ergenlik, medya ve çocuklar, engelli bireye sahip ailelerde baş etme mekanizmaları, koruyucu aile ve evlat edinme gibi önemli konularda vatandaşlara destek sağlıyor. Merkezlerde psikolojik danışmanlığın yanı sıra düzenlenecek seminerlerle de farkındalık oluşturulması hedefleniyor.Çevre ilçelerden de başvuru alınıyorSadece kadınların değil bütün vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren merkezler, vatandaşların mağduriyetlerine göre yönlendiriliyor. Son zamanlarda artan şiddet vakıaları ile mağdur olan vatandaşlara yol göstermede önemli bir rol oynayan Kadın Danışma Merkezlerinde, açıldığı günden bugüne 233 başvuru sonucu 463 görüşme yapıldı. Merkezlerde bulunan oyun alanlarında çocuklar gözetmenler eşliğinde oyun oynarken, ebeveynler de görüşme odalarında destek alabiliyor.Şiddetle mücadelede Tekirdağ farkıTekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen 3 merkez ile şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda Trakya'da büyük bir adım atıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "Şiddetle Mücadelede Biz De Varız" sloganıyla hayata geçirdiği Kadın Danışma Merkezleri ile her şartta ve koşulda kadınların yanında olacaklarını bir kez daha gösterdi.Kadın Danışma Merkezleri Projesini çok önemsediklerinin altını çizen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Amacımız kadınlarımızın sorunlarına kalıcı ve bilimsel çözümler üretebilmek" dedi.