29.12.2016 10:35:13

Trakya Akademi Oda Orkestrası'ndan muhteşem konser

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 2016-2017 Akademik Yılı Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Trakya Akademi Oda Orkestrası tarafından konser verildi.

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Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 2016-2017 Akademik Yılı Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Trakya Akademi Oda Orkestrası tarafından konser verildi.NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda Bahadır Çokamay'ın Şefliğinde, NKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu'nun solistliğinde Trakya Akademi Oda Orkestrası'nın sahne aldığı geceye NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan Soysal, Prof. Dr. Şefik Kurultay ve Prof. Dr. İsmail Yılmaz, akademisyenler ile Tekirdağlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.İki bölümden oluşan konserin ilk yarısında dünyaca ünlü Mozart, Lully, Karayev ve Schostakoviç'in eserlerine yer verilirken, ikinci bölümünde solist olarak Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu udu ile Trakya Akademi Oda Orkestrası'na dahil oldu. Gecenin ikinci bölümünde ise Orkestra, Nevit Kodallı'nın "Telli Turna", Tanburi Cemil Bey'in "Çeçen Kızı", Dede Efendi'nin "Ey Büt-i Nev Eda" ve Sultan Abdülaziz'in unutulmaz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.Konserin sonunda Kosova Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marjan Dema ve Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ass. Dr. Afrim Hoti katılımcılara günün anısına teşekkür belgesi takdiminde bulundu.