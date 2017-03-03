03.03.2017 15:35:53

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2'si Suriye uyruklu 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şakir Duymaz'ın (18) kullandığı 07 SA 249 plakalı traktör ile Mustafa İnal'ın (60) kullandığı 07 AR 368 plakalı otomobil Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Camikırığı Caddesinde çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Duymaz çarpmanın etkisiyle traktörden asfalt zemine düşerken, otomobil sürücüsü İnal ve araçta bulunan Suriye uyruklu Heysen Çavuş (17) ve Abdullah Çavuş (22) otomobilde sıkışarak yaralandı.Yaralılara ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için uzun süre uğraştı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi alına alınırlarken, yaralılardan Mustafa İnal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.