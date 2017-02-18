18.02.2017 18:53:42

Traktör devrildi, karı-koca hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Tavas Denizli'nin Tavas İlçesi Denizoluk Mahallesinde ikamet eden Mehmet Mehmet Ali Alata (62) ve eşi Ayten Alata (50), Kayapınar Mahallesi'ndeki akrabalarını traktör ile ziyaret etmek istedi. Dizinden ameliyat olan 20 HL 701 plakalı traktörün sürücüsü Mehmet Ali Alata, Kayapınar Mahallesi'ne geldiğinde rampada vites değiştirmeye çalıştığı sırada, traktörü geri kaçırdı. Bu sırada traktör yol kenarındaki taşların üzerine çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali ve eşi Ayten Alata, hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen traktörün altında kalan yaşlı çiftin cenazeleri cenaze aracı ile Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.