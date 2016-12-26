27.12.2016 00:11:01

Traktör dereye uçtu: 1 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kozyörük Mahallesi merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte evinden kahvehaneye çıkan Remzi Özeren (74) yönetimindeki 59 LF 617 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten dereye uçtu.Kazada traktör şoförü Özeren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan Saim Tosun'un (69) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili jandarma jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.