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Trafikteki araç sayısı açıklandı
12.07.2017 11:06:54

Trafikteki araç sayısı açıklandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 21 milyon 556 bin 827 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 500 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,9 ile motosiklet, yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 17,8, otobüste yüzde 5,7, motosiklette yüzde 31,3, traktörde ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 34,6, kamyonette yüzde 2,3, kamyonda yüzde 21,4, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 78,6 azalış oldu.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE TAŞIT SAYISI AZALDI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 4,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 9,7, minibüste yüzde 2,3, otobüste yüzde 3,5, kamyonette yüzde 2,2, kamyonda ise yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 11,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 26,6, traktörde ise yüzde 7,9 artış oldu.

Ocak-Mayıs döneminde 506 bin 315 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 912 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 466 bin 403 adet arttı.

Devri yapılan toplam 662 bin 959 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 609 bin 703 adet otomobilin yüzde 38,9'u LPG, yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlı, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 64 bin 238 adet otomobilin yüzde 15,1'inin Renault, yüzde 12,7'sinin Volkswagen, yüzde 8,5'inin Fiat, yüzde 7,5'inin Ford, yüzde 7,1'inin Hyundai, yüzde 6,4'ünün Opel, yüzde 5,2'sinin Dacia, yüzde 5'inin Toyota, yüzde 4,2'sinin Peugeot, yüzde 3,9'unun Mercedes-Benz olduğu, yüzde 24,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin yüzde 40,8'i 1501-1600, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 14,2'si 1300 ve altı, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin yüzde 60'ı beyaz, yüzde 16,5'i gri, yüzde 7,8'i siyah ve yüzde 5,5'i kırmızı iken yüzde 10,2'si diğer renklerde görüldü.


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