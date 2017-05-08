08.05.2017 15:49:21

Trafikte tehlikeli görüntüler

Bursa'da trafikte vatandaşlarının kamerasına takılan görüntüler, yürekleri ağızlara getiriyor.

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Bursa'da trafikte vatandaşlarının kamerasına takılan görüntüler, yürekleri ağızlara getiriyor.Bursa'da medya hesabında paylaşılan birbirinden farklı görüntülerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor. Kapı ve camları açık olan seyir halindeki araçlardan sarkarak yolculuk yapan kişiler canlarını hiçe sayıyor. Başka görüntülerde de ise kendi canından çok vatandaşların canın tehlikeye atan sürücüler dikkat çekiyor. Binek otomobile kamyon gibi yatak ve dolap yükleyen sürücüler, sağından ve solundan geçenlere ecel terleri döktürüyor.