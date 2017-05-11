Trafikte hamile doktora silahlı saldırı
Konya'da aracına çarpan kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 2 aylık hamile doktor yaralandı- Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındıKonya'da iki aylık hamile doktor, aracına çarpan kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
İsmail U. yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuklu ilçesi Beşyol kavşağında trafik ışıklarında bekleyen aile sağlık merkezinde uzman doktor olan Aliye Avcı (35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonrası aracından inen İsmail U. ile yanındaki Hasan Ç, aracını daha ileride durdurmadığı gerekçesiyle Avcı'ya tepki gösterdi.
İki aylık hamile olduğu belirtilen Avcı, otomobilini tekmeleyen saldırganlardan korunmak için kapılarını kilitlediği aracından inmedi.
Bu sırada şüphelilerden birinin yanında taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu Avcı sırtından yaralandı.
Avcı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Eşinin de aynı hastanede doktor olduğu öğrenilen Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.