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'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
17.02.2017 13:41:11

'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını açıklayan Şimşek, sistemin eksiklikleri olduğunun altını çizerek, "Trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalışıyorlar. İngiltere'de sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" dedi.

Türkiye'nin ilk 1,5 aydaki ekonomik performansıyla ilgili konuşan Şimşek, veriler ılımlı büyümeye işaret ettiğini, liranın da değer kaybının ihracata yansımaya başladığını söyleyerek, "Bir miktar belirsizlik devam ettiği için yatırımlarda henüz güçlenme yok. Nisandan sonra yatırımlarda güçlenme başlar diye öngörüyoruz. İç tüketime gelince işaretler çok kötü değil. Ocak ayında vergi gelirlerine bakınca iç talebin ılımlı büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Durum hissedildiği kadar kötü değil, öngördüğümüz kadar da güçlü değil. Ilımlı büyümenin devam ediyor olması olumlu. Referandum belirsizliği kalktıktan sonra canlanma başlayacak" şeklinde konuştu.

"SÖZLER YERİNE GETİRİLİRSE İSTİHDAMDA ÇOK GÜÇLÜ ARTIŞ OLACAK"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, işsizlikteki artış ile ilgili şunları söyledi: "İşsizlik önemli bir sorun. Hükümet olarak yeni istihdamda bütün yükleri biz üstlendik. Ciddi teşvikler sunuyoruz. Yatırımların canlanması lazım. Ocak ayında ihracattaki artışı devam ettirebilirsek ilave yatırım talebi doğacak. Eğer sözler yerine getirilirse istihdamda çok güçlü artış olacak".

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiyi olumlu etkileyebileceğini belirten Şimşek, referandumdan evet çıkmazsa iki başlılık ileride büyük sıkıntılar oluşturacağını söyledi.

Türkiye'nin artık hükümet krizi artık yaşamayacağını vurgulayan Şimşek, "Millet doğrudan hükümeti seçecek. Beş yıl seçilmiş cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte verdiği sözlerle reformlarla ülkenin önünü açabilecek. Meclis denetim görevini yapacak. Yasama da tamamen Meclis'in tekelinde olacak. Hem reform görünümü, hem öngörülebilirlik açısından bakılınca yeni sistem daha güçlü büyümeyi destekler" şeklinde konuştu.

Merkez Bankasının faiz artışın dolar kurunda etkili olduğunu söyleyen Başbakan Yarımcısı Şimşek, "Küresel yatırımcılar Ocak ayında Türkiye'ye net bazda para koydu. Bu iki faktör etkiledi. Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına oturacaksa referandum belirsizliğinden sonra yatırımların güçlü artacağı, ihracatın güçleneceği resme bakınca daha dengeli bir büyümeden bahsediyorsunuz. Türkiye fon akışı olur" ifadelerini kullandı.

FED'in faiz kararının önemli olmadığını kaydeden Şimşek, önemli olanın referandumun güçlü bir şekilde aradan çıkması ve tekrar hızlı bir şekilde reformlar yapmak olduğunu belirten, piyasaların şimdi öngörülebilirliğin artması ve yatırımların hızlanmasını fiyatlayabileceğini söyledi.

"OTOMATİK BES'TEN ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 26"

Şimşek, Ocak ayında başlanan otomatik BES ile ilgili "12 Şubat itibariyle 980 bin katılımcı var. Toplanan 98 milyon lira civarında. Cayma hakkını kullananların oranı yüzde 26. Oldukça yüksek rakam. Otomatik BES'e haksız ve olumsuz bir kampanya hissediyorum. Varlık fonu ile ilişkilendirilmek isteniyor. Böyle bir şey gündemde değil" dedi.

"FED'İN FAİZ ARTIŞI BU YIL HIZLANIR"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, FED'in faiz artışı ile ilgili de şunları söyledi: "Faiz artışı bu yıl muhtemelen hızlanır. Piyasalar en azından Mart'ta bir artış öngörmüyor, düşük olasılık atfediyorlar. ABD'de enflasyon son yılların en yüksek düzeyine çıktı, işsizlik oldukça düşük. Faiz artışının olasılığı yükselmiş durumda, muhtemelen hızlanabilir diye genel bir kanı var. 2015 ve 2016'da 25 baz puanlık artış vardı. Beklentiler bu yıl faiz artışının dozunun yüksek olacağı şeklinde".
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