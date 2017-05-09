10.05.2017 13:00:23

Trafik polislerinden kan bağışı

Bursa'da, trafik polisleri, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

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Bursa'da, trafik polisleri, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.Her yıl mayıs ayında kutlanan Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle trafik polisleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Atatürk Caddesi'ndeki Kızılay aracında kan veren trafik polisleri, bağış sonrası görevlerine devam etti.Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger, "Trafik Haftası münasebetiyle kan bağışında bulunduk. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine desteğimiz devam edecek" dedi.