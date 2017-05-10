11.05.2017 08:43:16

Trafik müdüründen örnek davranış

Amasya'da düzenlenen Karayolları Trafik Haftası programına, Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal'ın geçirdiği kaza sonucu engelli duruma düşen konuşmacının koluna girerek birlikte yürüdüğü anlar damga vurdu.

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Amasya'da düzenlenen Karayolları Trafik Haftası programına, Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal'ın geçirdiği kaza sonucu engelli duruma düşen konuşmacının koluna girerek birlikte yürüdüğü anlar damga vurdu.Belediye Kültür Merkezi'ndeki programda yıllar önce yaşadığı kaza sonucu engelli durumuna düştüğünü anlatan Taner Metin'e sahneye çıktığı ve tekrar yerine geçtiği anlarda koluna giren Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal refakat etti.Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in de katıldığı programda karayolu ve trafik güvenliği hakkında sinevizyon gösterisi sunuldu.Daha sonra konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tamer Yiğit, Trafik Haftası kapsamında yapılan çalışmalar ve Amasya'da trafik sorunlarının azaltılmasına yönelik projeler ile ilgili bilgiler aktardı. Ardından trafik kazasında yaralanan bir vatandaş, yaşadığı hayat tecrübesi ve trafikte uyulması gereken kurulların ne denli önemli olduğunun önemine dikkat çekti.Hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle trafikteki örnek davranışlarından ötürü taksi ve minibüs şoförlerine plaket verilmesinin ardından yaptığı konuşmada Türkiye'de her yıl meydana gelen trafik kazalarında birçok vatandaşın hayatını kaybettiğine değinen Vali Işık, "Bu durumun önüne geçmek bizlerin elindedir. Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatalarından meydana geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın trafikte önce can güvenliği anlayışıyla hareket etmesi ve trafik duyarlılığı oluşması bakımından yapılan bu programların önemi büyüktür" dedi."Çocuklarımızdan başlayarak toplumumuzda trafik bilincini oluşturduğumuzda, emin olun ki trafik kazalarından kaynaklanan kayıplarımızda asgari seviyeye inecektir" diyen Işık ve beraberindekiler jandarma, polis, zabıta ve karayolları ekipleri tarafından hazırlanan stantları dolaştı.