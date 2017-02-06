07.02.2017 09:39:37

Trafik magandaları tozu dumana kattı!

Trafik magandaları bu kez İstanbul Sarıyer'de ortaya çıktı

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Trafik magandaları bu kez İstanbul Sarıyer'de ortaya çıktı.Bahçeköy Yolu üzerinde hafta sonu gezintiye çıkan vatandaşlar üç trafik magandası yüzünden zor anlar yaşadı. Dar olan yolda tehlikeli şov yapan magandalar, trafikte adeta terör estirdi. Karşı yola geçerek drift yapan bir maganda o yönden gelen araca vurmaktan son anda kurtuldu.TRAFİK MAGANDALARI KAMERADATüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde magandalar yanlama hareketi yaparak karşı şeride geçiyor. Bu sırada karşıdan gelen araç zor anlar yaşarken, kaza yapmaktan son anda kurtuluyor. Ardından magandalar terör estirerek yollarına devam ediyor.