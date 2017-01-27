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Trafik magandaları 6 araca çarptıktan sonra polisi peşine taktı
27.01.2017 06:13:51

Trafik magandaları 6 araca çarptıktan sonra polisi peşine taktı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde alkol aldıktan sonra otomobille sürat yapan 3 şüpheli, park halindeki 6 araca çarptı. Polisin nefes kesen takibi sonrası yakalanan alkollü 3 arkadaş gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde alkol aldıktan sonra otomobille sürat yapan 3 şüpheli, park halindeki 6 araca çarptı. Polisin nefes kesen takibi sonrası yakalanan alkollü 3 arkadaş gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Söke'den Nazilli'ye gelen M.T(24) ve T.B(23), kız arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilçede yaşayan asker arkadaşları M.C'yi de 09 S 3915 plakalı araçlarına alarak şehir turu atmaya başladılar. Alkol alıp trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü M.T, cadde üzerinde park halinde bulunan çok sayıda araca çarparak, dirift yaptı. Görgü tanıklarının ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, kaçan aracı takibe aldı. Karayolunda ekiplerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, bir polis otosunun da üzerine sürdükten sonra Aydın istikametine doğru yöneldi. Bu sırada karayolunu trafiğe kesen polisler, şüphelileri Yeni Mahalle'de bulunan petrol istasyonunda köşeye sıkıştırdı. Arabadan indirilen araç sürücüsü, alkollü olduğunu ve hiçbirşey hatırlamadığını söyledi. Araçta yapılan aramada, arka koltuklarda dökülmüş çok sayıda alkol şişesi bulundu.

Hurdaya dönen otomobili çekici yardımıyla emniyetin garajına çekilirken, alkollü 3 arkadaş ise kelepçe takılarak, sağlık kontrolüne götürüldü. Burada yapılan muayenede alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

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