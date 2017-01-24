24.01.2017 18:22:29

Trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

Gaziantep'te trafik kazası sonucu yaralananlara müdahale ederken, bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire İlknur Bedir'in cenazesi, Ambulans Komuta merkezindeki törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Karabük'e uğurlandı.

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Gaziantep'te trafik kazası sonucu yaralananlara müdahale ederken, bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire İlknur Bedir'in cenazesi, Ambulans Komuta merkezindeki törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Karabük'e uğurlandı.Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi üzerinde 13 Ocak'ta, askerden izne gelen Adil Erhan Özdurmuş ve bir arkadaşı trafik kazası geçirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrılmıştı. Sağlık görevlisi İlknur Bedir ve arkadaşları yaralılara müdahale ettikleri sırada iddiaya göre, Oğuzhan P. idaresindeki 27 DN 793 plakalı otomobil olay yerine dalmış, yaşanan ikinci kazada asker olduğu öğrenilen Adil Erhan Özdurmuş hayatını kaybederken, sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak yaralanmıştı. Olay sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı sağlıkçılardan durumu ağır olan İlknur Bedir yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.Kazadan 11 gün sonra yaşam savaşını kaybeden sağlık görevlisi İlknur Bedir için, görev yaptığı İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Komuta merkezinde uğurlama töreni düzenlendi. Meslektaşlarının omzunda çalıştığı iş yerine gelen Sağlık görevlisi genç kadın için meslektaşları da gözyaşlarını tutamadı.Cenaze törenine genç kadının 2 yaşındaki oğlu Toprak, annesinin tabutunun üzerine karanfil bıraktı. Kocası Hüseyin ise eşinin görev şehidi olduğunu söyleyerek, törene katılanlardan helallik istedi.Yapılan duaların ardından genç kadının cenazesi, merasim için cemevine götürüldü. Burada yapılan törenin ardından İlknur Bedir'in cenazesi, memleketi Karabük'e doğru yola çıkarıldı.