21.02.2017 17:39:02

Trafik kazalarını önleyecek çalışma

İzmir Ankara Asfaltı E-96 karayolu üzerinde Av. Raşit Akan Sokak çıkışını sağlayan yol, hem vatandaşların hem de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince araç gişiş-çıkışına kapatıldı.

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İzmir Ankara Asfaltı E-96 karayolu üzerinde Av. Raşit Akan Sokak çıkışını sağlayan yol, hem vatandaşların hem de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince araç gişiş-çıkışına kapatıldı.Turgutlu Belediyesi, eski otogarın karşısında daha önce araçların giriş çıkışı için kullanılan ve otogarajın yeni yerine taşınmasıyla sadece araçların E-96 karayoluna çıkışını sağlayan alanı kapatma çalışmalarına başladı. Mevcut alandaki trafik kazalarını önlemeye gayret ettiklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin "Vatandaşlarımız ve araç sürücülerimiz artık çok sık kullanılmayan bu cebin kapatılmasına yönelik belediyemize ve karayollarına talepte bulunmuşlardı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı üzerine bizler de Turgutlu Belediyesi olarak ara cebi kapatma çalışmalarına başladık. Amacımız mevcut bölgede gerek yayalarımızın gerekse araçların rahat hareket edebilmelerini sağlamak, olası tehlikenin önüne geçmektir" dedi.